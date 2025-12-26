Bisoli: «Brunori alla Samp? A volte è meglio puntare su giocatori che arrivano dalla Serie C e che si mangiano l’erba»

Il Boxing Day di Serie B apre una fase delicata della stagione, tra punti pesanti e riflessioni di mercato. A sottolinearlo è Pierpaolo Bisoli, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo, alla vigilia del turno natalizio.

«Sicuramente troveremo squadre con l'idea di affrontare le vacanze con un risultato positivo. Il turno di Serie B che ci apprestiamo a vivere sarà molto importante».

Tra le sfide più attese c'è Monza-Modena, in programma il 26 dicembre. Un match che, secondo l'allenatore, sfugge a pronostici scontati: «È una partita di grande spessore tecnico. Il Monza parte con i favori del pronostico, ma il Modena è veramente forte. Questa è una gara da tripla».

Lo sguardo si sposta poi sul mercato di gennaio e sulle strategie della Sampdoria, chiamata a rinforzarsi senza stravolgere: «A gennaio non puoi fare rivoluzioni. Ogni squadra deve scegliere non in base al valore assoluto del giocatore, ma a quello che serve realmente. La Samp ha bisogno di gente funzionale per giocare la salvezza».

I nomi accostati ai blucerchiati non mancano, da Esposito a Brunori, ma anche su questo Bisoli invita alla cautela: «Sono due ottimi calciatori. Esposito è forte, ma ha bisogno di giocare per altri traguardi. Brunori, se va alla Samp, deve calarsi in una realtà diversa e giocare per la retrocessione. Ho vissuto entrambe le situazioni: la mentalità cambia completamente. A volte è meglio puntare su giocatori che arrivano dalla Serie C e che “si mangiano l’erba”».