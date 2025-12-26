Palermo-Padova, Inzaghi fa i conti con l’infermeria: Pierozzi out, Bereszynski verso il sì

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi in difesa e prepara l’undici per la sfida di sabato contro il Padova.

L’emergenza difensiva resta il principale nodo in casa Palermo alla vigilia della sfida di sabato contro il Padova, ultimo impegno del 2025 al Renzo Barbera. Rispetto ai giorni scorsi, però, il quadro è più chiaro e le scelte di Pippo Inzaghi iniziano a delinearsi.

Pierozzi non recupera, considerato che potrebbe essere troppo rischioso forzare il rientro del laterale, rispetto a Bereszynski. Il polacco, invece, ha dato segnali incoraggianti nelle ultime ore e va verso la convocazione, anche se la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso del match.

In porta non ci sono dubbi: toccherà ancora a Joronen. In difesa, con Pierozzi fuori e il duo Bani -Diakitè squalificato, Inzaghi sembra orientato a confermare la linea a tre con Bereszynski sul centrodestra, Peda al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

Sulle corsie esterne spazio a Gyasi, che quindi tirerebbe a giocare dal primo minuto dopo oltre due mesi, a destra e Augello a sinistra, chiamati a garantire spinta ma anche copertura. In mezzo al campo Segre e Ranocchia restano i favoriti per partire dall’inizio, con Gomes che prova a insidiare una maglia ma al momento parte leggermente indietro nelle gerarchie.

Davanti Inzaghi dovrebbe affidarsi al tridente alle spalle del centravanti con Palumbo e Le Douaron confermati a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo principale. Brunori, invece, dovrebbe partire dalla panchina, con la sensazione che quella di sabato possa essere l’ultima sua apparizione al Barbera.

Buone notizie arrivano anche da Vasic, tornato regolarmente in gruppo e pronto a rappresentare un’alternativa utile a gara in corso.

Il Palermo arriva alla sfida con il Padova da favorito anche secondo i bookmaker, ma Inzaghi predica attenzione: l’obiettivo è chiudere il 2025 con una vittoria davanti al proprio pubblico, sfruttando il momento positivo e mantenendo il passo delle zone alte della classifica.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.