Calabro in vista del Mantova: «Dobbiamo evitare gli errori»

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Mantova, in programma nei prossimi giorni. Il tecnico ha analizzato il momento della sua squadra e il cambiamento che ha caratterizzato la formazione avversaria dopo l’arrivo del nuovo allenatore, Francesco Modesto.

«Non c’è tempo per pensare, è ovvio che si prendono in considerazione tutte le cose che sono state fatte per essere analizzate, ma il tempo è poco e Monza è un ricordo lontano, ora c’è da preparare la gara contro il Mantova: ci sarà successivamente tempo per analizzare le cose che, non solo nell’ultima gara ma nell’arco del girone di andata, non hanno preso la piega che volevamo. Oggi c’è tempo solo per pensare al Mantova», ha dichiarato Calabro, che ha voluto concentrarsi esclusivamente sulla sfida imminente.

Sulle difficoltà legate alla recente sconfitta, il mister ha ammesso che il morale della squadra non fosse al massimo, ma ha precisato: «Da una sconfitta il morale non era alto, ma non son servito io per ricompattarli moralmente. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha cambiato allenatore da poco, Modesto ha cambiato caratteristiche di gioco rispetto a Possanzini, altro bravo allenatore, e sappiamo che troveremo una squadra più verticale, schematica che proverà a difendersi con tutti gli effettivi sotto la linea della palla cercando poi di proporre quella che è la verticalità del gioco del mister».

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di approcciare la partita con consapevolezza: «Noi dovremmo scendere in campo con la consapevolezza che tante cose son state fatte bene, certi errori vanno evitati. Ci saranno tanti duelli in mezzo al campo, perché adesso la metodologia di gioco del Mantova è più simile alla nostra».

Infine, Calabro ha espresso il suo orgoglio per il seguito che la Carrarese ha ottenuto negli ultimi anni: «Aver visto 5mila persone allo stadio, con una Curva che si può chiamare tale, mi ha riempito di orgoglio, anche perché era impensabile due anni fa, al momento del mio arrivo. Abbiamo fatto qualcosa di importante sotto tanti aspetti, e per il secondo anno consecutivo ci stiamo confermando in categoria».