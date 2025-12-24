Lutto nel calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

Il calcio tedesco è in lutto per la tragica morte di Sebastian Hartner, capitano dell’ESTV Hamburg, club della quinta divisione tedesca. Il giocatore ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre era in vacanza in Montenegro. Secondo le prime ricostruzioni, Hartner si trovava su una seggiovia che, improvvisamente, si è staccata dal cavo, precipitando nel vuoto per circa 70 metri. Al suo fianco c’era sua moglie, che ha riportato una frattura alla gamba.

L’ESTV Hamburg ha espresso il suo dolore con un comunicato ufficiale: «È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro capitano Sebastian Hartner. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian».

