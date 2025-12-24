Spezia, Moldovan in arrivo: Mascardi verso la Roma?

Lo Spezia sta puntando sul mercato per rilanciarsi dopo un avvio difficile di stagione. Il principale obiettivo per il portiere è Ionut Moldovan, attualmente al Real Oviedo, ma con pochi minuti in campo. Il club ligure sta trattando con l’Atletico Madrid per un prestito, e con il suo arrivo potrebbe esserci l’addio di Ivan Mascardi, seguito dalla Roma.

Inoltre, lo Spezia è in trattativa con il Genoa per portare Emil Bohinen a La Spezia in prestito. Il centrocampista del Venezia, poco utilizzato, ha dato il suo via libera per trasferirsi alle Aquile e tornare protagonista. Il calciomercato potrebbe così rivelarsi decisivo per il futuro della squadra di Semplici.