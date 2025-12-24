Sottil carica il Modena: «Monza è forte, ma vogliamo chiudere il 2025 con un risultato importante»

L’allenatore del Modena, Andrea Sottil, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in vista del prossimo match contro il Monza, previsto per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. In conferenza stampa, Sottil ha fatto il punto sulla condizione della sua squadra, sull’avversario e su vari temi legati alla preparazione della partita.

«Condizioni psicologiche e fisiche della squadra? C’è stata consapevolezza che, al di là della forza del Venezia che conoscevamo, siamo stati il Modena solo a partire dal secondo tempo. Ho visto la squadra vogliosa e consapevole, anche in una non vittoria abbiamo capito che siamo competitivi e dobbiamo esserlo sempre. Sono stati giorni di allenamento all’insegna di entusiasmo, concentrazione e voglia di farci trovare pronti. Col Monza sarà una partita tosta e difficile, contro una società molto importante. Arriva una squadra di grande livello, ma ho visto l’incazzatura positiva giusta: c’è la voglia di chiudere bene il 2025. Defrel non sarà della partita, per il resto siamo tutti disponibili.»

Sottil ha anche parlato del Monza, squadra che considera molto forte e ben preparata: «Monza? Venezia e Monza sono due squadre che facevano la Serie A e sono costruite per vincere il campionato, è la verità. Sono due squadre completamente diverse, con caratteristiche, sistema e filosofia di gioco diverse. Il Monza ha la sua identità, con tre attaccanti da Serie A e una struttura importante. Ha giocatori che hanno fatto la Serie A e giocatori top della categoria come per esempio Azzi. Grande rispetto per il Monza che sta facendo un campionato importantissimo, ma noi vogliamo fare la nostra partita trovando e facendo la prestazione.»

Il tecnico ha poi aggiunto: «Non si deve partire dall’ossessione del risultato, i risultati arrivano solo attraverso una grande prestazione fatta dal primo al centesimo con i nostri contenuti. Ci siamo preparati bene per farlo, la nostra identità deve essere sempre quella per cento minuti contro qualsiasi avversario. Cercheremo come sempre di essere competitivi e di mettere in difficoltà il Monza.»

Sottil ha sottolineato anche l’importanza di mantenere un equilibrio durante il gioco: «Conta sempre, non bisogna mai allungarsi. La cosa principale è cercare di mettere il nostro ritmo nella partita. Anche noi abbiamo qualità e il Monza viene a giocarsi la partita: noi ci siamo sempre fatti trovare pronti.»

In merito al periodo del Modena, l’allenatore ha dichiarato: «Per me non è vero che le cose non hanno funzionato, bisogna analizzare le sconfitte e con chi abbiamo perso. Tranne la Reggiana, che ha come obiettivo la salvezza, poi abbiamo fatto una grandissima prestazione col Cesena, che l’anno scorso ha fatto i playoff, col Catanzaro, in semifinale playoff l’anno scorso e ottima squadra di categoria, e poi col Venezia, che è una squadra che sulla carta deve arrivare prima. Questo è un progetto nuovo, la società non ci ha mai chiesto di arrivare primi né secondi: non lo dico per cercare alibi, i ragazzi sanno benissimo che i risultati dipendono da noi e non da fortuna e sfortuna.»

Sottil ha anche parlato dei suoi centrocampisti, tra cui Sersanti, che potrebbe partire titolare contro il Monza: «Ho centrocampisti forti, Gerli, Magnino, Pyyhtia, Sersanti, Massolin. Sersanti ha cambio di passo e inserimento, come sempre è importante chi parte e chi subentra: lui potrebbe partire dall’inizio, come l’ho già schierato.»

Riguardo alla sosta e al lavoro della squadra durante questo periodo, il tecnico ha detto: «La sosta non sarà lunghissima e non si possono fare carichi eccessivi, ma sicuramente faremo sovraccarichi non esagerati in tutte le componenti: forza, resistenza e alta intensità con la palla e cognitiva. Daremo un po’ di riposo e poi come sempre gestiremo la prima parte e la seconda parte della sosta che ci porterà al match contro il Padova.»

Infine, Sottil ha dato aggiornamenti su Defrel, che non sarà disponibile per il match contro il Monza, ma sarà pronto a tornare in campo dopo la sosta: «Defrel è pronto dopo la sosta, ha avuto una lesione di primo grado leggera. Sta già molto meglio e alla ripresa dopo la sosta farà giorni di ripristino attivo per poi tornare a disposizione. Defrel è importante, è un ragazzo straordinario che fa una fase difendente incredibile, poi è dotato di grande tecnica e intuito nel finalizzare. Quando un giocatore non c’è dispiace sempre, ma dobbiamo farne a meno.»

Sull’aspetto del mercato, Sottil ha sottolineato la soddisfazione per la squadra a disposizione e l’importanza di fare scelte oculate a gennaio: «Questa squadra è completa, grazie alla famiglia Rivetti e a Catellani ho avuto la possibilità di iniziare subito con la rosa al completo. Le idee sono chiarissime, siamo in piena sintonia con la società: il mercato di gennaio è molto pericoloso e bisogna fare cose centellinate e pensate senza intaccare equilibri. Se eventuali nuovi arrivi apportano qualità tecniche in più ben vengano, ma le idee sono ben chiare sotto tutti i punti di vista.»