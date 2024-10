Intervistato dal sito ufficiale del Modena, Mattia Caldara ha commentato il pareggio contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sono molto contento di aver segnato un gol importante, che vale un punto meritato per la reazione del secondo tempo. Dopo il doppio svantaggio ci siamo detti che non potevamo buttare via così la partita, siamo tornati in campo molto convinti e abbiamo vinto tutti i duelli, che è quello che fa la differenza».