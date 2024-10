Modena-Palermo 2-2. Gli highlights del match

Nella nona giornata del campionato di Serie B il Palermo di Alessio Dionisi sfida il Modena di Bisoli allo stadio Braglia. I rosanero erano reduci da tre vittorie consecutive in trasferta contro Cremonese, Juve Stabia e Sudtirol ma non riescono ad andare oltre il pareggio, nonostante il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. Sblocca la partita Verre con una giocata di qualità, raddoppia Insigne nel finale di primo tempo, rimediando all’errore di Henry dal dischetto. A inizio ripresa però accorcia le distanze Gliozzi con la deviazione vincente. La partita resta in bilico per tutto il secondo tempo fino al gol di Caldara che all’85’ regala il pareggio alla squadra di Bisoli. Al Braglia termina 2–2 e i rosanero possono rammaricarsi di aver perso due punti di grande importanza.

