Modena-Palermo, Bisoli: «All’intervallo ho detto alla squadra di chiudere l’avversario nella sua metà campo»

Il tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli ha parlato in merito al pareggio contro il Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Loro hanno avuto subito l’occasione con il palo di Henry, poi ci siamo svegliati e abbiamo creato alcune occasioni con il salvataggio sulla linea e il gol annullato. Dopo c’è stato un blackout, che non capisco, e su questo dobbiamo lavorare. Stiamo cercando di sviluppare un gioco offensivo, ma ancora non abbiamo trovato la quadratura e l’equilibrio, che arriverà strada facendo. Negli spogliatoi ho detto alla squadra che i fischi me li prendevo io, ma loro dovevano entrare in campo e chiudere il Palermo nella sua metà campo. Gli ingressi di Gerli e Gliozzi ci hanno dato qualità. Con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere e c’era un rigore su Zaro. Di Pardo? Avevo bisogno di gamba e non volevo sprecare subito Duca, che ha fatto due allenamenti. Gli avevo chiesto di attaccare il secondo palo, ma non c’è mai arrivato. La sua prestazione è colpa mia. Gol subiti? Nel primo perdiamo tre rimpalli e io odio perdere i contrasti, poi c’è la mancata chiusura sul secondo palo. Uguale identico il secondo gol. E’ un fatto di concentrazione. Ho perso la voce per dire alla squadra che il primo tempo dovevamo chiuderlo sotto di un solo gol. La piccola scusante è che abbiamo lavorato per dieci giorni in nove. La cosa bella è che la squadra, nel secondo tempo, ha giocato e creato, anche se uno 0-2 poteva ammazzare chiunque. La formazione del secondo tempo è quella che voglio con due esterni di gamba e due attaccanti. Sono assolutamente convinto che arriveremo nella parte sinistra della classifica. Credo che questa squadra, quando avrà tutti i giocatori disponibili, farà divertire. Dalla partita di oggi vado a casa contento perchè ho un gruppo di uomini, in sintonia con l’allenatore».