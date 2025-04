Modena, Cotali: «Dobbiamo mettere in ghiaccio la salvezza»

Matteo Cotali, difensore del Modena, ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di TuttoModenaWeb.com, commentando il derby perso contro il Sassuolo e tracciando la rotta verso l’obiettivo salvezza.

Sul match con i neroverdi, Cotali ha riconosciuto la superiorità dell’avversario:

«Il Sassuolo è una squadra fuori categoria. Da dentro il campo mi son reso conto che il loro livello era altissimo. Se vuoi fare lo step in avanti devi arrivare a questi livelli. Abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento, ma due gol erano forse evitabili e sono arrivati da nostre disattenzioni. C’è rammarico per avere preso il 3-1 perché forse un punto avremmo potuto raccoglierlo».

Guardando al finale di stagione, il terzino gialloblù resta fiducioso:

«Ci stiamo preparando per lo sprint finale, quindici punti sono ancora tanti e pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo racimolare punti per mettere in ghiaccio la salvezza. Non è impossibile vincere tutte e cinque le partite».

Cotali ha infine sottolineato l’importanza della compattezza del gruppo:

«Uscire illesi dopo Juve Stabia e Salernitana e fare 6 punti con Pisa e Catanzaro non era da tutti. Ci ha dato tante certezze, crediamo nel gruppo e abbiamo più sicurezza».