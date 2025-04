Spezia, Melissano: «Ho detto a Lapadula che può aiutarci a realizzare il nostro sogno»

Stefano Melissano, ds dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di El Comercio dell’acquisto di Lapadula e delle sue aspettative per il finale della stagione.

«Lapadula aveva tante richieste, ma il rapporto che abbiamo lo ha portato a scegliere Spezia. Per questo siamo molto felici e ha dimostrato la personalità giusta da professionista qual è. Sono contento dei primi due gol in maglia bianca, ero convinto che fosse solo questione di tempo. Non abbiamo mai avuto dubbi, anche perché nelle partite precedenti aveva sempre fatto ottime prestazioni e mancava soltanto il gol, finalmente arrivato. Non abbiamo avuto difficoltà a convincere Lapadula a venire con noi, era desideroso di unirsi al progetto e giocare per questa squadra che aspira a tornare in A, in uno stadio sempre pieno e al cospetto di tifosi che lo hanno osannato fin dal primo momento. È un profilo esperto per la Serie B e D’Angelo lo conosceva molto bene: da subito si è detto entusiasta della trattativa. Il curriculum del calciatore parla da solo, sapevamo che i gol sarebbero arrivati».