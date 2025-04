Sassuolo, Obiang: «In Serie B non si può mai mollare nulla»

Pedro Obiang, leader del centrocampo del Sassuolo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky.

Prima un commento sul campionato cadetto.

«Credo che se ci si mette a guardare i nostri risultati ci si renda conto di come abbiamo fatto praticamente tre stagioni in una. L’inizio, dove c’erano tanti giocatori nuovi e dove bisognava riadattarsi, poi quando si è trovata un po’ di stabilità, fino a Dicembre-Gennaio, e poi da Febbraio in poi, in cui abbiamo capito che in Serie B non si può mai mollare nulla e che tutte le partite sono diventate importantissime».

Infine sul tecnico neroverde.

«Il mister è un insieme di emozioni. Gli piace trasmettere carica ed energia. Se lo vedeste durante le partite: lo vedi passare avanti e indietro cento volte. Il mister ne ha vissute tante e spesso ci dice che le partite bisogna viverle al 101% e di lasciarci andare».