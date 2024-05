Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «Si riparte da zero, dobbiamo eliminare gli errori e vincere»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Quando le gare sono equilibrate e così me la immagino domani. La mia prima partita è stata contro la Samp, riguardo le loro ultime 10 e so che stanno bene, hanno preso convinzione rispetto alla prima parte di stagione. Cercherò di trasmettere alla squadra di vincere e fare un gol, perché i minuti iniziano a passare e la testa pensa meno. Sappiamo che per superare il turno dobbiamo vincere o non perdere. Non sono andato in depressione prima e non sono andato in esaltazione dopo la vittoria contro il Sudtirol, dobbiamo eliminare l’errore e cercare di vincere. È stata una settimana di lavoro con profitto. Adesso è tutta un’altra storia e si riparte da zero, ci saranno due squadre che si giocheranno l’accesso al turno successivo».