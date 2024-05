Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «Vivo questa partita con l’emozione di un tifoso rosanero. Incontro con Soriano…»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Gomes e Ceccaroni stanno meglio, abbiamo recuperato anche altri giocatori. Vasic e Di Mariano hanno lavorato con la squadra e sono tutti disponibili per giocare. È stato un piacere incontrare Soriano e ci ha fatto sentire la vicinanza da parte loro. Vivo questa partita con l’emozione che vive un tifoso del Palermo, so che per tutta la città è una grande opportunità. Credo che giocare in casa, aldilà delle ultime partite, è un vantaggio per tanti motivi. Il pubblico sarà vicino alla squadra e spero possa essere un beneficio. Il pubblico non scende in campo ma quando ti spinge è come se lo facesse. Abbiamo piacere che lo stadio sarà pieno e che possano spingerci».