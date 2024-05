Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «Contro il Sudtirol gara della svolta, squadra ha cercato in tutti i modi di vincere»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Non sono superstizioso, ma eventualmente lo fossi non posso chiedere un rinvio, si gioca domani e basta. I favori dei pronostici possono essere interpretati anche in funzione dell’ultima fase del campionato, ci può stare che non partiamo favoriti. Le svolte positive di una stagione sono quasi sempre le vittorie. L’unica vittoria mia è con il Sudtirol e mi auguro possa essere quella la gara della svolta, ma si vedrà più avanti. Avere uno stadio come il barbera pieno e tutti che spingono può essere solo un vantaggio. Contro il Sudtirol ho visto un atteggiamento diverso da parte dei ragazzi, ho visto una squadra che ha cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria».