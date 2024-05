Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «I tifosi hanno un grande amore verso la squadra»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Idea su come impostare l’attacco domani c’è. Abbiamo preparato qualcosa e faremo una scelta iniziale, ma i cambi possono permettere di cambiare. È curioso di incontrare nuovamente la Samp che è la squadra della mia città e dove sono cresciuto, è uno scherzo del destino incontrarli ai playoff, ma è una cosa che mi piace perché hanno storia e blasone con giocatori forti. Rispetto alla prima gara contro la Samp è cambiata la conoscenza con la squadra, i calcatori li conosci allenandoli. in un mese ho cercato di dare concetti. È chiaro che siamo più indietro rispetto alla Samp che ha l’allenatore dal ritiro estivo. Penso che ci siano più motivazioni per le quali i tifosi riempiranno lo stadio, il nostro è un mestiere che ti fa portare il lavoro a casa, i ragazzi avevano bisogno di scaricare un po’ di tensione. I tifosi hanno un grande amore verso la squadra».