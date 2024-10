Serie C: Messina sotto di un gol contro la Cavese. Pari tra Catania e Turris. I risultati parziali del Girone C

Nel Girone C di Serie C, i primi tempi delle partite di oggi non hanno riservato grandi emozioni, con pochi gol segnati e molto equilibrio in campo.

Juventus U23-Sorrento 0-0

A Vinovo, Juventus U23 e Sorrento chiudono i primi 45 minuti sullo 0-0. Entrambe le squadre creano qualche occasione, ma senza riuscire a concretizzare.

Acr Messina-Cavese 0-1

Il Messina è sotto di un gol contro la Cavese, che passa in vantaggio grazie a una rete decisiva nella prima metà. Gli ospiti dimostrano solidità difensiva e gestiscono bene il gioco per mantenere il risultato.

Crotone-Benevento 0-1

Anche a Crotone, gli ospiti del Benevento trovano il vantaggio: i giallorossi segnano l’unico gol del primo tempo, mettendo pressione alla squadra di casa per la ripresa.

Foggia-Audace Cerignola 0-0

Al Pino Zaccheria, Foggia e Audace Cerignola concludono il primo tempo senza reti. È un match fisico, ma con poche vere occasioni da gol.

Turris-Catania 0-0

Infine, a Torre del Greco, Turris e Catania si bloccano a vicenda, terminando il primo tempo sullo 0-0. Entrambe le squadre cercano spazi senza successo, in una partita finora molto tattica.