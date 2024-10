Serie C: il Monopoli vince a Latina. Pari tra Casertana e Altamura. I risultati finali

Terminano le gare del Girone C di serie C giocate alle ore 18.30.

Ecco i risultati finali

Casertana-Altamura 1-1

Allo stadio Alberto Pinto di Caserta, la Casertana e l’Altamura si dividono la posta in un match equilibrato. I padroni di casa partono subito forte e trovano il vantaggio al 9’ con una rete di Deli, che approfitta di un’azione ben costruita per sbloccare il risultato. Tuttavia, la risposta dell’Altamura non tarda ad arrivare: al 17’ è Leonetti a trovare il gol del pareggio, sfruttando una disattenzione della difesa avversaria e riportando il match in equilibrio. La partita prosegue con occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre riesce a prevalere. Un punto a testa che lascia entrambe le compagini in una posizione intermedia della classifica, con la Casertana che recrimina per non aver saputo capitalizzare il vantaggio iniziale.

Latina-Monopoli 0-1

A Latina, il Monopoli strappa una vittoria di misura grazie a un gol decisivo di Bulevardi al 31’. I padroni di casa faticano a creare vere occasioni, mentre il Monopoli si dimostra più efficace in zona offensiva. Bulevardi concretizza una delle poche palle gol, segnando il vantaggio per i biancoverdi che si dimostrano abili nel difendere il risultato per il resto della gara. Questa vittoria permette al Monopoli di salire in classifica, consolidando la propria posizione, mentre il Latina esce dal campo con l’amarezza di una sconfitta che evidenzia la necessità di lavorare sulla finalizzazione.