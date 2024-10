Latina, l’ex rosa Boscaglia si presenta: «Ho ricevuto garanzie sul mercato. Possiamo fare bene»

L’ex tecnico rosanero Boscaglia, è diventato il nuovo allenatore del Latina. Boscaglia ha avuto modo di presentarsi ai microfoni della stampa locale:

«Con il mio vice Antonello Capodicasa abbiamo visionato molte squadre. Il Latina era una di queste, e ho visto una buona qualità nella rosa. Anche se ci sono alcune lacune dovute a infortuni, sono convinto che con il supporto del presidente e del direttore possiamo fare bene. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore sportivo e il presidente per avermi voluto qui. Essere in questa società fa un bell’effetto; conosco bene il calcio in questa città e credo che ci siano le basi per programmare e lavorare con tranquillità. Mercato? Ho chiesto alla società di lavorare fino a gennaio per apportare qualche miglioramento. Ho ricevuto garanzie dal presidente e dal direttore e so che arriveranno rinforzi importanti, anche se non saranno Messi o Ronaldo».