Serie A: manita Lazio a Como. La Roma batte 1-0 il Torino. Risultati finali e classifica aggiornata

La giornata di Serie A si conclude con due risultati che lasciano il segno, tra conferme e colpi di scena. La Lazio, con una prova di forza, si impone nettamente sul Como, mentre la Roma conquista i tre punti in casa con il Torino grazie a un gol di Dybala.

Como-Lazio 1-5

La Lazio ha dimostrato una grande solidità contro il Como, chiudendo la gara con un 1-4 che ha visto protagonista il suo attacco. Al 28’, è Castellanos a sbloccare la partita, seguito a ruota da Pedro al 31’, portando i biancocelesti sul doppio vantaggio. Nella ripresa, il Como tenta la rimonta grazie al gol di Mazzitelli al 53’, ma la Lazio spegne subito le speranze dei padroni di casa: al 72’, Patric firma l’1-3 con una rete che riporta i biancocelesti in pieno controllo. Non contento del suo primo gol, Castellanos trova la doppietta personale all’81’ segnando l’1-4. Al 90’+6′ arriva anche il gol dell’1-5 con Tchaouna.

Roma-Torino 1-0

A Roma, invece, il Torino fatica a trovare spazi contro la difesa giallorossa. I padroni di casa riescono a sbloccare il match al 20’ grazie a una perla di Paulo Dybala, che regala la vittoria ai suoi. I granata provano a rispondere, ma non riescono a superare una Roma solida e attenta in fase difensiva. La squadra giallorossa seppur con il minimo scarto, porta a casa una vittoria preziosa, consolidando la sua posizione in classifica e dimostrando la sua capacità di gestire anche le partite più serrate.

Napoli – 25

Inter – 21

Atalanta – 19

Fiorentina – 19

Lazio – 19

Juventus – 18

Udinese – 16

Milan – 14

Torino – 14

Roma – 13

Bologna – 12

Empoli – 11

Parma – 9

Como – 9

Verona – 9

Cagliari – 9

Monza – 8

Venezia – 8

Lecce – 8

Genoa – 6