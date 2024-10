TMW: “Genoa, Gilardino sotto esame. Spunta l’ipotesi Ballardini”

Il Genoa sta attraversando un momento particolarmente delicato con una serie di risultati negativi che lo hanno portato all’ultimo posto in classifica. La sconfitta contro la Fiorentina ha acuito la crisi, lasciando la dirigenza con l’inevitabile esigenza di riflessioni sul futuro. Alberto Gilardino, alla guida del Grifone, si trova così in una posizione sempre meno solida rispetto a qualche settimana fa.

Secondo quanto riportato da TMW, la prossima partita contro il Parma in trasferta potrebbe risultare decisiva per il futuro dell’allenatore. In caso di un ulteriore passo falso, si fa sempre più forte la voce di un possibile ritorno di Davide Ballardini, nome già conosciuto e apprezzato nell’ambiente rossoblù. L’allenatore romagnolo, che ha già allenato il Genoa in passato con risultati positivi, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per una scossa immediata e un ritorno in carreggiata.

La scelta della società rimane incerta, ma l’ipotesi Ballardini non è da escludere, soprattutto in un momento in cui serve esperienza e conoscenza dell’ambiente per poter risollevare il Genoa da questa situazione critica.