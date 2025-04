Repubblica: “Pohjanpalo non basta. Altro finale horror e il Palermo perde a Bari”

Ancora un venerdì amaro per il Palermo. Ancora un gol subito nei minuti finali. Ancora una striscia positiva che si interrompe sul più bello. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, stavolta il gol di Joel Pohjanpalo non basta: al San Nicola il Bari vince 2-1, condannando i rosanero a un’altra sconfitta maturata nei minuti finali, in una partita che sembrava poter essere portata a casa senza troppi problemi.

L’inizio per il Palermo è stato subito in salita. Dopo soli sei minuti, l’errore di Ranocchia ha permesso al Bari di sbloccare il risultato con Maggiore. L’unico lampo positivo è arrivato poco dopo, al 18′, con il solito Pohjanpalo, sempre più decisivo: nono gol in nove partite, cinquantesimo in Serie B. La rete dell’attaccante finlandese sembrava aver raddrizzato il match, proprio mentre la curva del Bari terminava il suo sciopero di 20 minuti contro la società.

Come evidenzia ancora Norrito, la partita è proseguita in equilibrio, rotta al 38′ dal gol annullato a Pohjanpalo per un presunto fallo in mischia che ha lasciato più di un dubbio. Nella ripresa entrambe le squadre hanno provato a trovare la stoccata vincente, con Audero miracoloso a negare il gol a Lasagna.

I cambi di Dionisi, meno offensivi rispetto a quelli di Longo, sembravano indirizzare il match verso il pareggio. E invece, ancora una volta, il Palermo è stato punito nel finale: al minuto 89, sugli sviluppi di un corner, Simic ha trovato il gol che ha fatto esplodere il San Nicola, rilanciando il Bari nella corsa playoff e condannando i rosanero a un altro passo falso pesantissimo.