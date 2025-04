Repubblica: “Bari-Palermo 2-1. Le pagelle”

Un’altra serata amara per il Palermo, sconfitto 2-1 dal Bari nel finale di partita. Dopo un buon primo tempo e il solito gol di Pohjanpalo, i rosanero sono crollati nei minuti finali al San Nicola. La prestazione di squadra è stata altalenante, con alcuni elementi che hanno provato a tenere alto il ritmo, ma anche con errori pesanti che sono costati carissimo.

Ecco i voti ai protagonisti del match secondo Massimo Norrito di Repubblica Palermo.

Audero 6,5 Una bella parata di piede nel primo tempo sulla conclusione di Dorval e qualche buona uscita in presa alta. Strepitoso su Lasagna nella ripresa. Incolpevole sul gol del vantaggio barese e sulla doccia fredda finale.

Baniya 5,5 Ha davanti due avversari pericolosi che si vanno alternando tra loro. Dorval lo mette più in difficoltà di quanto non faccia Lasagna. Nella ripresa è bravo ad anticipare di testa Maggiore pronto a colpire al centro dell’area, ma si perde colpevolmente Simic sul gol del 2 a 1 per il Bari.

Blin 6 È prestato in un ruolo non suo, ma se la cava senza grandi problemi. Sul gol del Bari è in uscita dalla propria area come il resto dei compagni di reparto.

Magnani 6,5 Una sicurezza. Non sbaglia praticamente nulla. Va in chiusura sugli avversari e si fa vedere anche in fase offensiva.

Pierozzi 6 Spinge a destra e lo fa bene. Fatica forse un po’ di più quando si tratta invece di andare in fase di copertura.

Dal 41’ st Diakitè sv Prende il posto per i minuti finali di uno sfinito Pierozzi e poco dopo arriva il gol della vittoria del Bari.

Gomes 6,5 Altra prova superlativa. È un motorino instancabile sempre nel vivo del gioco in ogni zona del campo. Il gol del Palermo nasce anche dalla sua pressione che costringe Simic all’errore.

Ranocchia 5,5 Sul gol del Bari sbaglia due volte: quando serve la palla a Favasuli e quando non sale lasciando Maggiore in posizione regolare. Per il resto però si riprende con il passare dei minuti.

Dal 45’ st Di Mariano sv: La mossa della disperazione.

Lund 6 Si potrebbe replicare il discorso fatto per Pierozzi: una buona spinta sulla fascia e qualche problemino in più in copertura.

Verre 6 Molto vivace soprattutto in avvio di partita. Da un suo lancio in avanti nasce il gol di Pohjanpalo dell’1 a 1.

Dal 33’ st Vasic sv: Dionisi lo mette dentro per dare maggiore copertura nel finale e il Palermo paga dazio.

Brunori 6,5 Da vero capitano si batte e guida la squadra. Lo trovi anche in fase di copertura. Forse perde qualcosa in fase offensiva.

Dal 33’ st Insigne sv Un quarto d’ora alle spalle di Pohjanpalo, ma a fare la partita in quel momento è il Bari.

Pohjanpalo 7 Ormai gli aggettivi sono finiti. Nove gol in nove partite e il decimo annullato parlano per lui più di ogni discorso.