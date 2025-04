Tuttosport: “Riecco il Bari! Per il Palermo una beffa atroce”

Il Bari si rilancia nella corsa playoff grazie al successo contro il Palermo, maturato nei minuti finali in una partita intensa ma non priva di rimpianti per i rosanero. Come raccontato da Carmine Roca su Tuttosport, i pugliesi rafforzano il pareggio strappato a Catanzaro e scavalcano momentaneamente il Cesena all’ottavo posto, mentre il Palermo si ferma dopo due vittorie consecutive, inclusa quella spettacolare contro la capolista Sassuolo.

La partita si accende subito: al 6’, su un errore in ripartenza di Ranocchia, Favasuli serve Maggiore che batte Audero e porta avanti il Bari. Il Palermo, però, reagisce con orgoglio e trova il pareggio al 18’ grazie al solito Pohjanpalo, al suo nono gol in nove partite. La squadra di Dionisi prende coraggio, ma la partita diventa più spezzettata e il Bari torna a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio con Dorval, fermato da una grande parata di Audero.

Come sottolineato da Tuttosport, l’episodio chiave arriva prima dell’intervallo: su un corner, Pohjanpalo trova il gol del vantaggio, ma l’arbitro e il VAR annullano per un presunto fallo su Radunovic, decisione che lascia molti dubbi. La ripresa è meno emozionante, con poche vere occasioni da gol. Il Bari spinge nel finale grazie ai cambi offensivi, mentre il Palermo abbassa troppo il baricentro, provando a difendere un punto che sarebbe stato prezioso.

La pressione del Bari viene premiata all’89’, quando su corner di Bellomo è Simic a svettare di testa, anticipando Baniya e regalando la vittoria ai biancorossi. Grande festa al San Nicola per una vittoria che mancava da cinque turni. Per il Palermo, invece, tanta amarezza per un pareggio sfumato all’ultimo respiro, complice anche un atteggiamento troppo rinunciatario nei minuti finali.

Un risultato che, come conclude Carmine Roca su Tuttosport, rilancia le ambizioni del Bari e complica la rincorsa playoff dei rosanero, chiamati ora a ritrovare subito la compattezza in vista delle ultime giornate decisive di campionato.