Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «Di Franesco e Brunori hanno caratteristiche simili. Ranocchia può fare più ruoli»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Ranocchia può fare più ruoli, ha tecnica e tiro ma devo cercare di legarlo anche ad altri giocatori e dei compagni schierati. se decidi di giocare con un centrocampista più puro posso alzarlo un po’. Di Francesco in avanti con Brunori? Cerchiamo sempre la complementarietà dei giocatori. Sotto certi aspetti Di Franesco e Brunori hanno caratteristiche simili. Di Francesco ha fatto la mezzala con me nelle prime partite, può fare la seconda punta e l’esterno alto. sono giocatori duttili che sanno fare più cose, diventano complementari. Nedelcearu? Dispiace per l’assenza perché stava bene ed è importante, dobbiamo trovare una soluzione».