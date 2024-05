Mignani presenta Palermo-Sampdoria: «Ci giochiamo una partita importante, questa squadra può andare in A»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara playoff contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«I playoff sono un altro campionato, è come se si riazzerasse tutto con un valore diverso dal campionato. Domani sarà una partita secca nella quale stai dentro o fuori, i playoff dello scorso anno sono il passato. Ci giochiamo una partita importante con uno stadio pieno. Sono belle emozioni che proviamo, con la speranza che l’esito possa essere positivo. Lo scorso anno siamo partiti dalla seconda fase. Sono partite nelle quali l’errore può diventare determinante e compromettere la stagione, bisogna aumentare l’attenzione e l’agonismo, a volte prepari una partita e dopo 5 minuti qualcosa la complica. Io credo che sarebbe sciocco non pensar che questa squadra non possa andare in A. Siamo concentrati per la partita di domani».