Repubblica Genova: “Sampdoria, operazione Palermo per inseguire il sogno. La carica della Sud parte dall’aeroporto”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla gara che la Sampdoria andrà a giocare a Palermo con i tifosi al seguito.

I tifosi della Sampdoria si preparano a dare tutto il loro supporto alla squadra in vista del cruciale incontro contro il Palermo. Oggi alle 14, l’appuntamento è all’aeroporto di Sestri Ponente per caricare di energia, grinta e voglia di vincere i giocatori blucerchiati. L’obiettivo è chiaro: fornire un rifornimento gratuito di entusiasmo e convinzione per far accendere qualcosa in più nella testa e nell’anima della squadra.

Andrea Pirlo ha sottolineato l’importanza dell’affetto dei tifosi, ricordando l’accoglienza ricevuta prima dell’ultima gara casalinga contro la Reggiana. L’abbraccio dei tifosi ha trasmesso una straordinaria carica alla squadra, visibile fin dall’inizio della partita.

Per la trasferta a Palermo, solo i possessori di Sampcard, residenti in Liguria, potranno accedere al settore ospiti. Finora sono stati acquistati circa cento biglietti. Per i sostenitori blucerchiati non liguri, viene suggerito di trovare collocazione in tribuna laterale o Monte Pellegrino. Nonostante queste limitazioni, i tifosi cercano di dare un ulteriore segnale di vicinanza alla squadra.

I tifosi ricordano un precedente positivo: il 9 maggio 2015, prima di Udinese-Sampdoria, la squadra vinse 4-1 e riuscì a centrare l’Europa League. Tuttavia, non tutte le spinte motivazionali hanno portato fortuna, come quella prima della sfida di Cagliari del 26 novembre 2016, terminata 1-2.

Anche a Palermo cresce l’attesa per il match. Si prevede un Barbera praticamente esaurito, con un record stagionale di presenze. Ieri, al campo di allenamento di Torretta, è arrivato l’amministratore delegato del City Football Group, Ferran Soriano, reduce dalla vittoria del Manchester City contro il Tottenham. È la seconda volta in Sicilia per Soriano, la prima risale alla presentazione della nuova proprietà. Il dirigente ha incontrato la squadra e la dirigenza, a partire dal presidente Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini, in un segno di chiara vicinanza da parte dei vertici della maggiore multiproprietà al mondo.

La partita tra Palermo e Sampdoria si preannuncia come uno scontro decisivo, carico di tensione e aspettative. Il supporto dei tifosi, sia blucerchiati che rosanero, sarà fondamentale per entrambe le squadre. Con l’energia trasmessa dai sostenitori e la presenza dei dirigenti ai massimi livelli, l’incontro di domani sera promette di essere una battaglia emozionante sul campo, con il sogno della promozione in Serie A come posta in gioco.