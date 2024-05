Repubblica: “Palermo, i fantastici quattro dei Playoff. I rosa che sanno come vincere gli spareggi”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria in programma venerdì.

Domani sera, il Palermo affronterà la Sampdoria in una partita decisiva per i play-off, e alcuni giocatori rappresentano la colonna portante del club, avendo già dimostrato di saper gestire la pressione delle sfide più importanti. Tra questi spiccano Brunori, Soleri, Marconi e Buttaro, quattro giocatori che hanno vissuto la straordinaria cavalcata verso la promozione due anni fa sotto la guida di Silvio Baldini.

Matteo Brunori: Il Bomber Indiscusso

Matteo Brunori, all’epoca senza la fascia da capitano, ha segnato 4 gol nei play-off di Serie C, aggiungendosi ai 25 realizzati durante la stagione regolare. Il numero 9 del Palermo ha colpito nel 2-1 in trasferta contro l’Entella, nel 3-0 a Salò e nei due ultimi match casalinghi contro la FeralpiSalò e il Padova, entrambi terminati sull’1-0. La sua incredibile serie di gol, iniziata con la rete contro il Messina, ha visto Brunori segnare 18 gol in 15 partite, portandolo a un totale di 29 reti con i play-off.

Edoardo Soleri si è distinto come il bomber subentrante, capace di segnare 10 gol partendo dalla panchina durante la stagione regolare e aggiungendo altre due reti cruciali nei play-off. Il suo gol contro l’Entella ha permesso al Palermo di accedere alle semifinali contro la FeralpiSalò. La sua prestazione nel 3-0 contro la squadra lombarda, con un destro a volo spettacolare, è rimasta impressa nella memoria dei tifosi.

Ivan Marconi ha salvato la porta del Palermo con una rovesciata eroica nella partita di andata a Padova, quando il portiere Massolo era stato scavalcato da un pallonetto. Questo intervento ha impedito un gol che avrebbe potuto cambiare il destino della doppia sfida. Grazie a questo salvataggio e alla vittoria per 1-0 ottenuta grazie al gol di Floriano, il Palermo ha affrontato il ritorno con un vantaggio fondamentale.

Nonostante non avesse ancora compiuto vent’anni, Alessio Buttaro è stato titolare fisso della corsia destra della difesa per sette partite nei play-off, mostrando grande maturità e determinazione. Dopo aver giocato solo 5 minuti contro la Triestina al primo turno, Buttaro ha dimostrato il suo valore nelle successive sfide.

Oltre ai quattro protagonisti del precedente play-off, il Palermo può contare su veterani che hanno esperienza nei play-off di Serie B. Tra questi, Fabio Lucioni, capitano del Benevento nella promozione del 2017, e Leonardo Mancuso, autore della rete dell’1-1 contro il Brescia nella promozione del Monza nel 2022. Liam Henderson ha contribuito alla promozione del Verona nel 2019, mentre Di Mariano, non disponibile per la prossima partita, ha segnato una rete decisiva nella finale del 2021 con il Venezia contro il Cittadella.

La presenza di giocatori esperti e determinati come Brunori, Soleri, Marconi e Buttaro, insieme ai veterani dei play-off di Serie B, rappresenta un vantaggio significativo per il Palermo nella sfida cruciale contro la Sampdoria. Il supporto dei tifosi e la motivazione aggiuntiva data dalla visita di Ferran Soriano contribuiranno a caricare ulteriormente la squadra per affrontare questa importante partita con il massimo impegno.