Serie C: Messina sconfitta 1-3 dalla Cavese. Tra Turris e Catania finisce 1-1. Risultati finali e classifica aggiornata

Una serata di Serie C Girone C ricca di emozioni, con risultati che hanno visto alcuni colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Juventus U23 – Sorrento 0-1

La partita, iniziata prima delle altre alle 20:30, è stata decisa proprio all’ultimo istante grazie a un gol di De Francesco al 90′, regalando al Sorrento una preziosa vittoria in trasferta.

ACR Messina – Cavese 1-3

La Cavese conquista i tre punti con una prestazione convincente. Al 20’ Ptrugnaro apre le marcature, ma Diop risponde al 40’ riportando il punteggio in parità. Nella ripresa, Fella al 61’ e Vigliotti al 65’ siglano i gol decisivi per la Cavese, fissando il risultato sul 1-3.

Crotone – Benevento 2-2

Match emozionante a Crotone, dove i padroni di casa passano in vantaggio con Marconi al 42′ e raddoppiano con Lamesta al 47’. Ma il Benevento non si arrende: Tumminello accorcia le distanze all’84’ e, in pieno recupero, il Crotone trova il pareggio al 96’, chiudendo la gara sul 2-2.

Foggia – Audace Cerignola 0-1

Il Foggia cede in casa all’Audace Cerignola, che trova il gol della vittoria al 73’ con Paolucci. Una rete che vale tre punti fondamentali per gli ospiti.

Turris – Catania 1-1

La sfida tra Turris e Catania si chiude in parità. Il Catania passa in vantaggio al 53′ con Inglese, ma Ekuban al 74′ ristabilisce l’equilibrio, concludendo la partita sull’1-1.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 26

Audace Cerignola – 24

Avellino – 22

Monopoli – 22

Potenza – 20

Giugliano – 20

Catania – 19

Sorrento – 19

Trapani – 18

Picerno – 17

Crotone – 15

Cavese – 14

Altamura – 14

Turris – 13

Casertana – 12

Foggia – 10

Latina – 10

ACR Messina – 9

Taranto – 7

Juventus U23 – 6