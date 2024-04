Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Gol da fuori area? Mi hanno sempre insegnato che alla lunga i numeri hanno valore»

[15:15, 11/4/2024] Tindaro:

«Il Cosenza ha cambiato pure allenatore da alcune giornate. Probabilmente al girone di andata ha cambiato faccia, posso definirla una squadra concreta e solida soprattutto in casa con la spinta della loro gente. La loro situazione di classifica la porta ad avere il coltello fra i denti ma noi dobbiamo essere più forti id loro su questi aspetti.

«Gol da fuori area? Mi hanno sempre insegnato che alla lunga i numeri hanno valore e bisogna tenerli in considerazione ma io non voglio fossilizzarmi solo sul portiere. Se prendi tanti gol in area o da fuori devi ragionare sulla squadra o sul reparto. Sono considerazioni che danno un valore a qualcosa. Gestire il vantaggio devi farlo in tanti modi. Credo che il modo migliore sia cercare di aggredire l’avversario e tenerlo lontano dalla propria porta, non abbassarsi e aspettarlo. Noi spesso facciamo i conti senza l’oste, poi dobbiamo tenere conto che c’è sempre l’avversario che ha qualità. Però ci sono tante partite dentro una partita, mi piace definirle inerzie emotive».