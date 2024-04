Mignani presenta Cosenza-Palermo: «In campo mi aspetto di vedere predominio»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Pretendo di più è normale. Mi piacerebbe tanto che la mia squadra avesse predominio nella partita, mi aspetto questo sia lo spirito e l’atteggiamento di ogni partita che affrontiamo. Questa è una delle prime cose che ho detto alla squadra. Secondo me è affrontare le cose con entusiasmo e coraggio e non con paura. Dobbiamo cercare un po’ questo momento che sta vivendo la squadra per ribaltarlo. Le aspettative non dipendono da me, io cercherò di dare tutto me stesso per fare il meglio possibile ed è l’unica cosa che posso promettere. Se le aspettative sono alte perché sono arrivato io mi gratifico, ma dopo l’arrivo si azzera questa cosa».