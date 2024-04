Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Coppia con Brunori? Tutti possono giocare insieme. Mancuso può dare un contributo»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Coppia d’attacco con Brunori? Tutti possono giocare insieme, in base a come giochi devi rendere omogeneo e completo il reparto offensivo. Insigne ha caratteristiche diverse da Mancuso, Brunori lo stesso da Chaka. Il calcio moderno dimostra che il reparto offensivo può essere formato da giocatori che hanno caratteristiche diverse. Va anche in funzione dell’equilibrio che deve avere la squadra Mancuso? Non avendolo visto prima non ho visto un cambiamento. L’ho visto ora e sa che può dare un contributo. Vasic purtroppo ancora non ha fatto allenamento con la squadra e non posso dare una risposta sulla posizione in campo. Un’idea me la faccio per forza. Di Francesco secondo me ancora non ha espresso completamente il suo potenziale e dire questo è un complimento a un ragazzo che ha pure giocato in Serie A. Può giocare a centrocampo e in attacco e diventa un giocatore importante per ogni allenatore. Si è messo a disposizione per me e per la squadra ed è un grande valore per il giocatore. Ha possibilità di tornare a giocare anche in Serie A. Insigne? Sicuramente tutti avranno la possibilità di vedere giocare tutti i calciatori, non ho preclusioni con nessuno. Nasce attaccante esterno ma può giocare anche come seconda punta. Lo ritengo anche lui un valore aggiunto sempre in funzione del valore della squadra e in funzione dell’avversario».