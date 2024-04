Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Non c’è nessun titolare inamovibile. Stulac? Aveva bisogno di uno stimolo diverso»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Stulac? Quando arriva un allenatore nuovo si azzera un po’ tutto. Io non avevo mai avuto nessun giocatore di questi che ho avuto a Palermo. Sono anche convinto che un allenatore fin quando non lo allena non lo conosce bene. Con la Samp eravamo abbastanza contati e ho dovuto fare di necessità virtù. Stulac secondo me aveva bisogno di uno stimolo nuovo e diverso, la testa fa tutto e vorrei che i miei giocatori capissero che non c’è il titolare inamovibile. Penso sia giusto coinvolgere tutte e tutti possono essere determinati e decisivi, per un minuto per 45 o per 90».