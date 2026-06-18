Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo secondo portiere. Rui Modesto può tornare in rosanero”

Il Palermo continua a portare avanti la pianificazione della prossima stagione, lavorando contemporaneamente sulle operazioni in entrata e sulla definizione della rosa che sarà affidata a Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei temi ancora aperti riguarda il reparto portieri.

La certezza resta Jesse Joronen. Il portiere finlandese è destinato a proseguire la propria esperienza in rosanero dopo l’ottima stagione disputata e rappresenterà ancora il punto di riferimento tra i pali della squadra di Inzaghi.





Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è ora concentrato sulla ricerca di un secondo portiere che possa completare il reparto garantendo affidabilità ed esperienza. Si tratta di una delle caselle che la dirigenza intende riempire nelle prossime settimane, con diverse soluzioni attualmente al vaglio del direttore sportivo Carlo Osti.

Parallelamente si è chiusa una delle prime scadenze ufficiali del mercato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ieri è terminato il periodo utile per esercitare i diritti di riscatto relativi ai giocatori arrivati in prestito durante la scorsa stagione.

Il Palermo ha scelto di non procedere ad alcuna acquisizione a titolo definitivo. Di conseguenza Davide Veroli, Giovane e Rui Modesto hanno fatto ritorno ai rispettivi club di appartenenza.

La situazione di Rui Modesto, però, resta diversa rispetto alle altre. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo la conclusione del prestito, continua infatti a essere apprezzato dalla dirigenza rosanero. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non è escluso che il Palermo possa tentare una nuova operazione per riportarlo in Sicilia durante questa sessione di mercato.

L’eventuale ritorno di Modesto dipenderà dalle condizioni economiche dell’affare e dalle strategie che il club definirà per le corsie esterne, uno dei reparti sui quali Osti sta concentrando particolare attenzione in vista della nuova stagione.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro della dirigenza prosegue senza soste con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa competitiva e il più possibile completa già per l’inizio del ritiro estivo.