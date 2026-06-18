Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon nuova idea per le corsie. Estevez e Marin restano in pole”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa in vista dell’inizio della preparazione estiva. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero sta portando avanti diverse valutazioni che coinvolgono centrocampo, corsie esterne e reparto offensivo.

A centrocampo resta sempre molto forte la candidatura di Nahuel Estevez. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista argentino continua a occupare una posizione di primo piano nelle preferenze del club grazie alla sua esperienza e alla conoscenza della categoria.





Parallelamente rimane aperta anche la pista che conduce a Marius Marin. Il centrocampista rumeno continua a essere uno dei profili monitorati dalla dirigenza rosanero, che sta valutando le migliori opportunità per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i giovani maggiormente apprezzati figura sempre Alessandro Romano. Il talento della Roma, classe 2006, viene considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale e il Palermo segue con attenzione gli sviluppi legati al suo futuro.

Sulle corsie laterali proseguono invece le valutazioni per Tommaso Cassandro. L’esterno di proprietà del Como continua a essere particolarmente gradito per la sua duttilità e per la capacità di interpretare diversi ruoli sulla fascia destra.

Nel gruppo dei profili monitorati resta presente anche Stefano Di Mario dell’Entella. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giovane esterno continua a essere seguito dalla dirigenza rosanero nell’ambito della ricerca di soluzioni in prospettiva per le corsie.

Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo nome. Si tratta di Mattia Compagnon, esterno offensivo classe 2001 attualmente in forza al Venezia. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo avrebbe manifestato interesse per il giocatore dopo la stagione disputata con la formazione lagunare.

Compagnon ha collezionato 20 presenze complessive nell’ultima annata, realizzando due gol e un assist. Arrivato al Venezia dalla Juventus la scorsa estate, è stato riscattato dal club veneto per circa un milione di euro, mentre la società bianconera ha mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Legato al Venezia da un contratto fino al 2029, Compagnon rappresenta un profilo che il Palermo sta valutando con attenzione per aumentare qualità e alternative sulle corsie offensive del nuovo progetto targato Inzaghi.