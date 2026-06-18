Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Nel mirino anche Marras e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di promozione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva e il più possibile definita già in vista dell’inizio del ritiro precampionato.

Tra le priorità della dirigenza rosanero c’è il rafforzamento del reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che continua a occupare una posizione di primo piano è quello di Zito Luvumbo, esterno offensivo di proprietà del Cagliari.


Il nazionale angolano, reduce dall’esperienza in prestito al Maiorca, viene considerato uno dei profili più adatti alle esigenze tattiche di Inzaghi. Le sue caratteristiche tecniche, unite alla capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, lo rendono uno degli obiettivi principali del mercato rosanero.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti tra Palermo e l’entourage del giocatore proseguono e la società continua a seguire attentamente gli sviluppi della situazione. Resta da trovare la formula giusta per arrivare a un accordo con il Cagliari, ma l’interesse del club siciliano è concreto.

Luvumbo non è però l’unico nome presente sul taccuino di Osti. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo stia valutando anche altri profili per le corsie offensive, alla ricerca di giocatori capaci di aumentare qualità, imprevedibilità e profondità nell’organico.

Tra questi figurano Marras del Mantova e Rao, giovane esterno di proprietà del Napoli. Entrambi rappresentano opzioni monitorate dalla dirigenza nell’ambito di una strategia che punta ad ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Inzaghi.

Con il mercato ormai alle porte, il Palermo accelera le proprie operazioni per arrivare all’appuntamento con il ritiro estivo con una squadra già in gran parte definita e pronta a lavorare sui principi tattici del nuovo progetto tecnico.

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