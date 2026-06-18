Giornale di Sicilia: “Palermo 125, la storia rosanero in mostra alla Biblioteca Bombace tra cimeli e documenti inediti”

La storia del Palermo continua a vivere attraverso documenti, fotografie e testimonianze che raccontano oltre un secolo di passione rosanero. Come racconta il Giornale di Sicilia, la mostra dedicata ai 125 anni del club lascia il Molo Trapezoidale e approda negli spazi della Biblioteca Regionale Alberto Bombace, arricchendosi di nuovi materiali storici provenienti dagli archivi dell’istituto e da collezioni private.

L’esposizione propone un viaggio nella memoria del calcio palermitano attraverso una ventina di nuove bacheche che custodiscono cimeli e documenti in gran parte inediti. Tra i pezzi più significativi presenti nella mostra, il Giornale di Sicilia evidenzia la copia del quotidiano dell’1 dicembre 1900 che racconta la prima partita disputata dalla squadra, allora ancora in maglia rossoblù.





Tra le curiosità esposte figurano anche numerose pubblicazioni storiche che testimoniano il legame profondo tra la città e la propria squadra. Il Giornale di Sicilia segnala, ad esempio, una rara copia della rivista Piff Paff del 1933, che celebrava con una vignetta la vittoria del Palermo contro il Napoli nella seconda stagione rosanero in Serie A.

L’esposizione dedica ampio spazio anche al secondo dopoguerra, periodo nel quale la passione per il Palermo continuò a crescere nonostante le difficoltà dell’epoca. Numerose riviste e giornali raccontano infatti il percorso che portò i rosanero alla conquista del campionato di Serie B del 1948 e al ritorno nella massima serie.

Particolarmente interessante è anche la presenza di copie de La camionetta, periodico ormai quasi sconosciuto che seguiva da vicino le vicende del Palermo attraverso fotografie e cronache delle partite. Materiali che oggi rappresentano una preziosa testimonianza storica di un calcio vissuto in un’epoca precedente all’avvento della televisione.

La mostra si arricchisce inoltre di fotografie provenienti dall’archivio storico de L’Ora, oggi custodito dalla Biblioteca Bombace. Immagini che raccontano momenti significativi della storia rosanero e della città.

«La mostra offre in chiave suggestiva un viaggio nella memoria, tra i protagonisti che hanno lasciato un segno più o meno profondo nel loro passaggio in rosanero, fino alle celebrazioni di speranze, conquiste e vittorie in una città che di volta in volta si è rivestita a festa», ha spiegato la direttrice della Biblioteca Regionale, Laura Cappugi.

La dirigente ha aggiunto: «L’intento non è solo celebrare il calcio e la pratica sportiva, ma narrare la passione popolare e il senso di appartenenza che ha accomunato le diverse anime della città di Palermo».

L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi alle 17 alla presenza, tra gli altri, del presidente del Palermo Dario Mirri. L’esposizione resterà aperta fino al 30 settembre e sarà collegata alla realizzazione di un documentario dedicato alla storia del club, curato dal Centro regionale per l’Inventario, la catalogazione e la documentazione, con particolare attenzione ai luoghi simbolo del calcio palermitano, a partire dallo stadio Renzo Barbera.