Dalla Romania: “Oțelul Galați, avviate le trattative con il ds del Palermo Rinaudo”

Secondo le informazioni di GSP.ro, l’Oțelul Galați (società calcistica rumena che milita nella Liga I, la prima divisione del campionato rumeno) ha avviato le trattative con il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo.

Il direttore rosanero non prolungherà il proprio contratto, in scadenza a giugno, con il club del City Group e, come riportato dal media rumeno, è tentato dalla proposta. Rinaudo sarebbe stato proposto da Dorinel Munteanu, uno degli impresari con cui ha collaborato per alcuni trasferimenti.