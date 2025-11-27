Mignani: «Dobbiamo crescere in fase difensiva, il Modena ha ritmi più alti»
Alla vigilia del derby contro il Modena, in programma domani sera, il tecnico del Cesena Michele Mignani ha analizzato in conferenza stampa lo stato della sua squadra e le caratteristiche dell’avversario.
«Credo che sicuramente il numero dei gol subiti sia un aspetto che dobbiamo migliorare – ha spiegato Mignani – perché, dall’inizio del campionato ad oggi, siamo riusciti a non prendere gol soltanto in due partite. Questo ci ha penalizzati: in qualche gara persa, se fossimo riusciti a mantenere la porta inviolata, avremmo portato a casa almeno un punto. È un discorso che vale un po’ per tutti e diventa troppo ovvio per farlo diventare serio».
Il tecnico ha poi aggiunto: «Dobbiamo lavorare su questo fronte. A volte si riesce a fare un gol in più degli altri, altre volte no, e allora diventa fondamentale evitare reti evitabili. La cosa più importante, però, è che la squadra, anche in una partita persa, abbia fatto la prestazione. Al di là dei complimenti, conta che sia rimasta in partita fino all’ultimo: è questo il segnale più importante».
Mignani ha poi spostato l’attenzione sul derby: «Più che ripartire da lì, direi che dobbiamo partire, perché non abbiamo interrotto nulla nel nostro percorso. Il Modena, oltre ad essere una squadra fisica, è anche molto tecnica. La differenza più grande rispetto al Monza è che hanno ritmi più alti. Il Modena spesso arriva direttamente verso la tua porta, utilizzando anche il portiere come catapulta, perché è dotato di un gran calcio e consente di portare tanti uomini dentro l’area avversaria».