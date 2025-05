Mignani: «Catanzaro squadra di grandissimo livello. Abbiamo l’obbligo di vincere»

Alla vigilia del primo turno playoff tra Catanzaro e Cesena, è intervenuto l’attuale tecnico dei bianconeri Michele Mignani che ha presentato la sfida:

Prima il tecnico ha parlato dell’avversario.

«Appagamento in noi? No, semmai il pericolo che devo temere è l’avversario! Quando entri in una competizione supplementare come i playoff devi avere la consapevolezza di poter passare il turno – premette l’allenatore del Cesena, nella conferenza stampa di vigilia -, anche in casi come questo, dove servirà l’impresa. Troveremo una squadra di grandissimo livello, che ha perso pochissime partite, ha organizzazione e valori individuali – osserva – e che si è riconfermato dopo lo scorso anno! Ciò non è mai semplice, evidentemente c’è il lavoro di un allenatore bravo ed esperto, una società forte e credibile. Voglio sperare che andremo oltre l’ostacolo».

Infine ha parlato di come verrà interpretata la sfida dai suoi.

«Abbiamo rivisto e analizzato la partita del ritorno – rivela – proprio perché stavolta i margini di errore sono pari zero, avendo l’obbligo di vincere e guardare il cronometro. Partiamo con lo svantaggio di giocare in trasferta e fare risultato pieno, ma ciò dovrà essere la nostra forza».