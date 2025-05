Caputo sui playoff: «Può succedere di tutto, ma Spezia avvantaggiato»

Ai microfoni di Tuttob.com, è intervenuto Ciccio Caputo ex attaccante del Sassuolo che ha voluto dire la sua sul campionato cadetto:

Prima ha voluto esprimere un commento sulla retrocessione della Sampdoria:

«Conosco molto bene l’ambiente Samp, già quando c’ero io, in Serie A, la situazione era abbastanza dura, però pur tra mille difficoltà i tifosi ci sono sempre stati vicini. È una grandissima piazza, che merita un posto importante nel massimo campionato. Questa retrocessione totalmente inaspettata è una delusione enorme. Un colpo al cuore per tutti coloro che hanno indossato quella maglia gloriosa. Non sarà facile ripartire».

Infine un commento sui playoff: «Ai playoff può succedere di tutto… Certo, lo Spezia, avendo chiuso la stagione regolare al terzo posto, è un po’ avvantaggiato».