Padova: c’è la richiesta per il Menti come impianto alternativo per la prossima stagione

A riportare la notizia è trivenetogoal.it, in seguito alla bocciatura dell’agibilità dello stadio Euganeo da parte della Commissione provinciale di vigilanza, il Padova ha preso seri e rapidi provvedimenti per cercare un’alternativa in vista della prossima stagione.

Il club, però, nonostante la richiesta per lo stadio Menti, l’obiettivo del Padova resta comunque quello di ottenere la piena agibilità dell’Euganeo già dalla prima giornata di campionato, in programma il 22 agosto