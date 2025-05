Micheli risponde a Cellino: «Pagava sempre all’ultimo. Stufo dei suoi metodi»

Luigi Micheli, ex direttore generale delle Rondinelle, ha risposto alle gravi accuse avanzate da Cellino:

«Crediti d’imposta? Ho sempre detto a Cellino di non utilizzarli. Mi sono dimesso dall’incarico di direttore generale del Brescia perché si arrivava sempre all’ultimo per pagare pagare il dovuto. Ero stufo. Non condividevo affatto i modi che Cellino voleva adottare. Ho dato mandato ai miei avvocati di tutelare la mia dignità e immagina dinanzi a certe dichiarazioni effettuate sul mio operato».