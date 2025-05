Juve Stabia, Pierobon: «A Cremona ci aspetta una guerra sportiva»

Christian Pierobon, ha parlato del momento della Juve Stabia in vista della sfida contro la Cremonese allo Zini:

«Ringrazio il direttore Lovisa e mister Pagliuca per avermi voluto qui. La loro fiducia è stata decisiva per me. Siamo una vera famiglia e questo aiuta a tenere sotto controllo la tensione. Quando giochi partite così importanti ogni tre giorni, la fatica si sente, ma la coesione del gruppo fa la differenza. Il ritorno? Non sarà come in campionato, la posta in palio è altissima. Sappiamo che ci aspetta una vera guerra sportiva, ma siamo pronti a battagliare e dare tutto. Non aver chiuso il match d’andata? Ci siamo andati vicini, potevamo fare il 3-0, poi è arrivato il gol della Cremonese».