Come riportato da Tuttomercatoweb.com, lo Spezia, che è ancora in piena lotta playoff, dovrà far a meno di Bertola. Per il calciatore, che è anche in scadenza di contratto con gli aquilotti, la lesione subita nel match contro la Salernitana lo costringerà ai box per almeno due mesi.

Bertola non parteciperà nemmeno all’europeo U21, con il ct Nunziata che ha preferito non convocarlo.