Messina, la Curva Sud: “Fallimento premeditato”

E’ arrivata la posizione della Curva Sud del Messina. Con una nota ufficiale, i supporters siciliani hanno voluto dire la propria nei confronti della società.

“Fallimento premeditato. Vogliamo, intanto, ringraziare gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra città con la raccolta fondi che purtroppo non è andata a buon fine. A loro diciamo grazie! Al contempo, ci ritroviamo per l’ennesima volta a sottolineare il disprezzo più totale verso l’Amministrazione comunale con a capo il sindaco Basile e il suo leader politico, ai burattinai usati in questa cattivissima sceneggiatura dal principale artefice dell’ennesimo scempio, Pietro Sciotto! A quei fantomatici gruppi imprenditoriali prima fortemente interessati ma poi svaniti nel nulla, a tutti questi individui, vergognosamente incapaci, ribadiamo che noi continueremo ad essere orgogliosamente presenti al fianco di chi onora e ha sempre onorato i nostri colori, voi invece sarete sempre ricordati per quello che siete… Infine ai giocatori e al mister va il nostro sostegno incondizionato fino all’ultimo secondo di questa tormentata stagione, sicuri del vostro impegno nel conquistare questa salvezza sul campo.

Sono loro insieme a noi. La Curva Sud, gli unici ad avere onorato il nome della nostra amata città! Gli Ultras non muoiono mai”.