D’Angelo presenta Spezia-Cosenza: «Serve continuare a spingere»

Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, ha deciso di parlare in conferenza stampa ben tre giorni prima del match contro il Cosenza.

«La squadra ha reagito bene al pareggio incassato allo scadere a Mantova, allenandosi forte e con grande attenzione. Non c’è bisogno di toccare tasti particolari, sappiamo che la partita contro il Cosenza è di fondamentale importanza per il nostro cammino. Rispetto ai cambi che ho fatto a Mantova, a posteriori dico che farei le stesse scelte. Benvenuto ha fatto molto bene la sua parte, così come gli altri che hanno messo piede in campo. Il pareggio degli avversari ha fatto ovviamente parere sbagliate alcune scelte, ma per quanto mi riguardano non lo erano affatto. L’anno scorso lottavamo per i play-out, quest’anno per la massima serie. Rispetto alla stagione passata eravamo molto preoccupati, mentre in questo caso dovremo essere felici di giocarci questa opportunità».