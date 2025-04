Cremona-Mantova, vietata trasferta ai tifosi ospiti. Piccoli: “Sconfitta per tutti”

Il presidente del Mantova Filippo Piccoli, con una nota ha voluto dire la sua circa il divieto di trasferta nei confronti dei supporters biancorossi:

“”Il divieto di vendita dei biglietti imposto ai residenti di Mantova e Provincia in occasione della partita di Cremona in programma venerdì prossimo 25 aprile alle ore 18.00, oltre a penalizzare un evento di sicuro richiamo come un derby, rappresenta una mortificazione per una Società come la nostra da tempo impegnata, dentro e fuori dal campo, nel garantire il rispetto delle regole e degli avversari, elementi fondanti del gioco del calcio. Nel massimo rispetto della legge e delle autorità competenti in materia di sicurezza e di ordine pubblico, con cui la collaborazione è sempre stata, è e resterà, continua e proficua, riteniamo il divieto di trasferta imposto ai sostenitori del Mantova in occasione della partita di Cremona una sconfitta per tutti”.