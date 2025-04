Cesena, la carica di Klinsmann: «Vogliamo i playoff»

Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, ha parlato al canale Youtube del club per parlare del momento dei suoi.

«Siamo soddisfatti per come stanno andando le cose ora. Non è mai facile per una squadra neopromossa affrontare la stagione successiva, perché il salto di categoria è impegnativo, ma noi siamo felici di quanto fatto. Andiamo avanti partita per partita. Mancano ancora cinque partite alla fine e vogliamo soltanto fare il meglio possibile per provare a qualificarci per i playoff e, una volta lì, vedere dove possiamo arrivare. Personalmente penso che anche per me sia stata una stagione molto positiva. Giocare ogni settimana è stato un mio obiettivo per molto tempo, per poter dimostrare a me stesso e a tutti che posso essere il portiere titolare e che sono in grado di ricoprire questo ruolo. Riesco a giocare bene ed è davvero bello. All’inizio è stata un po’ dura, ho dovuto aspettare la mia occasione, ma alla fine ce l’ho fatta. Ora gioco ogni settimana e voglio continuare a dimostrare il mio valore».