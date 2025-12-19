Corriere dello Sport: “City-Pep al bivio. Maresca in pole”

Enzo Maresca è uno dei nomi più caldi sul tavolo del Manchester City in vista di un possibile dopo-Guardiola. A lanciare l’indiscrezione è stato The Athletic, secondo cui all’interno dell’ambiente City starebbe maturando la convinzione che questa possa essere l’ultima stagione di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. Una prospettiva ancora tutta da definire, ma che ha già spinto il club inglese a muoversi per tempo. Come riporta Giorgio Capodaglio sul Corriere dello Sport, tra i candidati più apprezzati figura proprio l’attuale allenatore del Chelsea.

Il futuro di Guardiola resta avvolto dall’incertezza. Il contratto del tecnico catalano scade nel giugno 2027 e il rinnovo arrivato un anno fa fu siglato in uno dei momenti più delicati della sua gestione, con una sola vittoria in tredici partite e nove sconfitte complessive. Da lì partì la ricostruzione, sostenuta da un mercato imponente, che ha riportato il Manchester City a competere per il vertice della Premier League. Tuttavia, come sottolinea Giorgio Capodaglio del Corriere dello Sport, la scelta definitiva sul futuro di Guardiola potrebbe arrivare soltanto nella fase finale della stagione.

Lo stesso allenatore, lo scorso ottobre, aveva provato a fare chiarezza: «Il mio lavoro non si è ancora concluso. Al momento penso di avere l’energia con i miei giocatori per fare una stagione migliore rispetto alla passata». Una dichiarazione che lascia aperti diversi scenari, compreso quello di un possibile passo indietro al termine dell’annata. Da qui l’esigenza del City di non farsi trovare impreparato, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport nell’analisi di Giorgio Capodaglio.

In questo contesto prende quota il nome di Maresca, profilo particolarmente stimato a Manchester. L’allenatore italiano conosce bene l’ambiente City, avendo lavorato sia nel settore giovanile sia nello staff tecnico di Guardiola. Un percorso culminato con la vittoria della Champions League 2023, conquistata in finale contro l’Inter. Un’esperienza che pesa nelle valutazioni della dirigenza, alla ricerca di una figura in grado di garantire continuità tecnica e identitaria.

La crescita di Maresca negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Al Chelsea ha ridato identità a una squadra smarrita dopo sessioni di mercato caotiche, centrando anche successi internazionali come la Conference League e la prima edizione del nuovo Mondiale per Club. Nonostante ciò, nelle ultime settimane non sono mancati segnali di tensione con l’ambiente di Stamford Bridge. Come ricorda Giorgio Capodaglio sul Corriere dello Sport, il tecnico è apparso nervoso davanti ai media dopo aver parlato delle «peggiori 48 ore» vissute al Chelsea, senza chiarire fino in fondo i motivi del disagio.

Resta però un ostacolo non da poco: Maresca è legato al Chelsea da un contratto fino al 2029. Un’eventuale trattativa con il Manchester City richiederebbe un accordo complesso con il club londinese, tutt’altro che scontato. Ma l’interesse dei Citizens è reale e, come conclude il Corriere dello Sport firmato da Giorgio Capodaglio, il nome di Enzo Maresca è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito sul futuro della panchina più ambita d’Europa.